Двоє громадян України, яких в Польщі підозрюють у здійсненні диверсій на залізниці між Любліном та Варшавою, мали спільників.

Польські правоохоронці встановили ще 4-х підозрюваних у причетності до вибухів на залізниці. Це – громадяни України, що постійно проживають у Польщі. Про це повідомляє польське інтернет-видання Onet

"Двоє громадян України, які за запитом росіян вчинили акти саботажу на польській залізниці, діяли не поодинці. За даними джерел Onet, польські служби знайшли чотирьох їхніх спільників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі вони мають українське громадянство та проживають у Польщі. Поліція встановила їхні особи та місце проживання.

Диверсія на залізниці у Польщі - останні новини

Як писав УНІАН, 16 листопада у Польщі зазнала пошкоджень ділянка залізниці, якою прямують поїзди в Україну. За словами премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, йшлося про ділянку залізничної колії у Мазовецькому воєводстві, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною.

Також Туск заявив, що підозрюваними у скоєнні злочину є двоє громадян України, які перетнули кордон Польщі з Білорусі цієї осені та, як вважається, співпрацювали з російськими розвідувальними службами.

У МЗС Польщі заявили, що заявив, що інциденти саботажу на залізниці є "актом державного тероризму" з боку Росії та пообіцяли відреагувати на саботаж "не тільки дипломатично".

Також Польща оголосила про закриття останнього російського консульства, що залишилося в країні.

