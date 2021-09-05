Спрощена процедура перетину кордону почне працювати вже з понеділка, повідомили у ДПСУ.

Українці, які збирають дикі ягоди та гриби, з понеділка, 6 вересня, зможуть перетинати українсько-білоруський кордон у Рівненській області за спрощеною процедурою.

Про спрощення перетину кордону повідомляється на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби "Північний кордон. Держприкордонслужба".

"Відповідно до двосторонніх домовленостей між Держприкордонслужбою України та Держприкордонкомітетом Республіки Білорусь з 6 вересня громадяни України, жителі прикордонних населених пунктів Рівненщини, матимуть змогу перетинати українсько-білоруський кордон для збору диких ягід та грибів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триватиме спрощений пропуск осіб на територію білоруського республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота" до 15 листопада.

Читайте такожРНБО розглянула питання державної політики щодо захисту кордонівЗа інформацією Держприкордонслужби, прикордонники здійснюватимуть пропускні операції щоденно з 06:00 до 20:00 з обов’язковим поверненням громадян на територію України у день перетину державного кордону.

Перетин державного кордону здійснюватиметься лиш в пішому порядку або на велосипедах.

Зокрема, функціонуватимуть такі тимчасові місця спрощеного перетину кордону: "Познань" – для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель; "Березове" – для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель; "Дроздинь" – для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.

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Автор: Павло Степанець