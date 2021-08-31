Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA.

Керівник Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон прийняв запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це йшлося під час їхньої зустрічі в рамках робочого візиту глави держави до США.

"Керівник NASA прийняв запрошення президента відвідати нашу країну", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливий компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.

Читайте такожЗеленський запросив Ілона Маска до Житомира"Україна має знову стати космічною державою. Дослідження та використання космічного простору в мирних цілях – важливий компонент партнерства між Україною та США", – сказав президент.

Крім того, сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проекті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда", а також проекти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня почався робочий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

Автор: Леся Лещенко