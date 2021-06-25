Екс-нардеп Михайло Добкін змусив нардепку Юлію Клименко роздягнутися в прямому ефірі через колір її вбрання.
Суперечка між Михайлом Добкіним і народним депутатом від фракції "Голос" Юлією Клименко сталася через "Партію регіонів" і втікача екс-президента Януковича.
Нардеп від "Голосу" Юлія Клименко заявила, що Янукович обдурив всю країну.
Після цього Добкін звернув увагу на білий і блакитний колір у вбранні Клименко.
"Янукович надурив і вас, раз ви в біло-блакитному сюди прийшли", - сказав він.
Після його зауваження Клименко демонстративно зняла з себе білий піджак.
"Заради вас я знімаю. Я відмовляюся носити біло-блакитне, я буду в синьому", - сказала вона.
Ведуча зазначила, що Добкін змушує жінок роздягатися.
"Те, що сталося - це мій дар. Я не винен, це мені від батьків дісталося", - сказав він.
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