Політики посперечалися через кольори "Партії регіонів".

Екс-нардеп Михайло Добкін змусив нардепку Юлію Клименко роздягнутися в прямому ефірі через колір її вбрання.

Суперечка між Михайлом Добкіним і народним депутатом від фракції "Голос" Юлією Клименко сталася через "Партію регіонів" і втікача екс-президента Януковича.

Нардеп від "Голосу" Юлія Клименко заявила, що Янукович обдурив всю країну.

Після цього Добкін звернув увагу на білий і блакитний колір у вбранні Клименко.

"Янукович надурив і вас, раз ви в біло-блакитному сюди прийшли", - сказав він.

Після його зауваження Клименко демонстративно зняла з себе білий піджак.

"Заради вас я знімаю. Я відмовляюся носити біло-блакитне, я буду в синьому", - сказала вона.

Ведуча зазначила, що Добкін змушує жінок роздягатися.

"Те, що сталося - це мій дар. Я не винен, це мені від батьків дісталося", - сказав він.

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Автор: Олег Давигора