Також він закликає "вийти на звязок" іноземних членів Конкурсної комісії по обранню чкладу ВККСУ щоб розпочати роботу комісії.

Етична рада при Вищій раді правосуддя та Конкурсна комісія по формуванню складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів мають розпочати свою роботу у стислі терміни.

Про це заявив у своєму зверненні до Етичної ради при Вищій раді правосуддя голова Ради суддів Богдан Моніч.

"Звертаюсь до новообраних членів Етичної ради, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, а також до керівників міжнародних та іноземних організацій, які внесли список рекомендованих кандидатів до Етичної ради, з пропозицією невідкладно надати необхідні контактні дані на адресу Державної судової адміністрації України та Ради суддів України, а також публічно висловитись щодо дат проведення організаційного та наступних засідань Етичної ради", - сказано у зверненні.

Також він наголошує на якнайшвидшому розблокуванні роботи Конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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"17 вересня 2021 року виконувач обов’язків голови Вищої ради правосуддя видав наказ про призначення першого складу Конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Упродовж 53 днів з моменту створення Конкурсної комісії остання не спромоглася зібратися принаймні на організаційне засідання через неявку її членів, обраних за квотою міжнародних партнерів. Остання така спроба відбулася 25 жовтня 2021 року.

У зв'язку з цим, звертаюсь до членів Конкурсної комісії, обраних за квотою міжнародних партнерів, а також до керівників міжнародних та іноземних організацій, які внесли список рекомендованих кандидатів, з пропозицією невідкладно надати необхідні контактні дані до Ради суддів України та секретаріату Вищої ради правосуддя, адже за своїм статусом комісія є допоміжним органом Вищої ради правосуддя, а її організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності здійснює секретаріат Вищої ради правосуддя", - наголосив він.

"Ще раз наголошую, що робота Етичної ради і Конкурсної комісії повинна розпочатися без зайвих зволікань у тісній комунікації усіх їх членів", - підсумовує у своєму зверненні голова Ради суддів.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада підтримала створення Етичної ради та Служби інспекторів Вищої ради правосуддя, ухваливши президентський закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (№5068).

Етична рада повинна контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Члени ради оцінюватимуть на доброчесність усіх кандидатів до ВРП незалежно від суб’єкта призначення, тобто суддів, адвокатів, прокурорів тощо.

Жодне рішення Етичної ради не вважатиметься прийнятим, якщо за нього не проголосували щонайменше двоє міжнародних експертів, а у ситуації рівного розподілу голосів переважатиме і вважатиметься вирішальним саме голоси міжнародних експертів.

Перший склад Етичної ради формується з 3 осіб з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та 3 осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

10 вересня міжнародні партнери України запропонували своїх експертів до складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя та Відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

8 жовтня Верховний суд звернувся до Конституційного суду щодо визнання неконституційним закону про реформування Вищої ради правосуддя.

23 жовтня Рада суддів України визначила кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою.

Автор: Дмитро Хилюк