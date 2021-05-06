Зокрема, в ЄС розраховують, що висновок стане підґрунттям для створення процедури відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів, реформування Вищої ради суддів і ухвалення нового закону про Національне антикорупційне бюро.

У Європейському Союзі повідомили про очікування у зв'язку з оприлюдненням висновку Венеціанської комісії стосовно законопроекту №5068 про обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя.

Про це голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас повідомив у Twitter.

Читайте такожБлінкен розповів, що заважає реформам та боротьбі з корупцією в Україні"Треба сподіватися, що цей дуже важливий висновок відкриє шлях для створення процедури відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів (законопроект 3711-д), а також визначить напрямок поточних дискусій щодо реформування Вищої ради суддів і щодо нового закону про Національне антикорупційне бюро України", - заявив Маасікас.

Посол ЄС зазначив, що особливо важливим моментом у висновку Венеціанської комісії є участь міжнародних експертів в органах з обрання членів ВРП.

Що передувало

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) розглянула законопроект №5068 про обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя, поданий президентом України.

Венеціанська комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів у реформі Вищої ради правосуддя і схвалила створення Етичної ради, до складу якої мають увійти три чинні судді або судді у відставці, призначені Радою суддів, а також три члени, запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює впродовж не менш ніж три роки у питаннях боротьби з корупцією. Етична рада здійснюватиме попередній добір кандидатів до ВРП та перевірятиме на доброчесність чинний склад органу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко