На думку експерта, можуть бути різні сценарії розвитку подій.

Вибори міського голови Харкова після смерті Геннадія Кернеса відбудуться наступного року і будуть запеклими, оскільки останні 10 років він був фігурою №1 у місті.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в ефірі телеканалу «Україна 24». Він вважає, що на місцевих виборах у Харкові у Кернеса не було конкурентів.

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«В нинішній ситуації треба проводити повторні вибори міського голови, тому що після перемоги він хай і заочно, набув повноважень міського голови. Але за законом треба провести нові вибори. Вони відбудуться наступного року. За це ще треба депутатам парламенту проголосувати, щоб призначити ці повторні вибори. Якщо це відбудеться, то… Чому я так кажу? Бо у нас була ситуація в Луцьку, коли пішов з життя мер міста Микола Романюк, але вибори не призначали декілька років», - заявив політолог.

Тому, на його думку, можуть бути різні сценарії розвитку подій.

«Але, скоріше за все, вибори відбудуться і будуть запеклими, тому що останні 10 років Кернес був фігурою №1 у Харкові, і у нього не було конкурентів. Явного фаворита немає, боротьба буде дуже конкурентною, гострою. Але кого б не обрали мером Харкова, він буде працювати з тією міською радою, де домінують представники партії Кернеса, вони будуть і надалі впливати на ситуацію в місті», - зазначив Фесенко.

Смерть Геннадія Кернеса

17 грудня стало відомо, що переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Повноваження міського голови Харкова наразі переходять до секретаря мерії.

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Автор: Андрій Василюк