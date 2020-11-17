Українцю, який заробляє мінімалку, заради подібного годинника доведеться 59 місяців відкладати всю свою зарплату.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прийшов на засідання парламенту з коштовним годинником Rolex.

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Про це повідомляє «Апостроф». Відповідне фото в парламенті зробив фотокореспондент Олександр Гончаров.

Зазначається, що на руках у Гетманцева годинник елітного бренду Rolex. Його вартість становить 10 475 доларів – це приблизно 293 тисячі гривень за актуальним курсом. Наголошується, що це сума значна для країни з мінімальною зарплатою в 5 тисяч гривень.

Таким чином, українцю, який заробляє мінімалку, заради подібного годинника доведеться 59 місяців відкладати всю свою зарплату.

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Автор: Дмитро Захаров