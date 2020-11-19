Новіков також наголосив на необхідності затвердження Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначає, що рішення Конституційного суду України фактично дозволяє здійснювати корупційні правопорушення саме чиновникам.

Таку думку він висловив в ході форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.

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Так, він зазначив, що після рішення КС за корупційні правопорушення можуть нести відповідальність фактично лише пересічні посадовці.

"Потрібно відновити адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення. Суспільство має розуміти, що зараз рядовий чиновник, умовно кажучи, головний спеціаліст будь-якого міністерства або органу самоврядування, несе відповідальність за корупційні правопорушення - адміністративну. Натомість, наприклад, народні депутати чи міністри не несуть такої відповідальності", - зазначив голова Агентства.

Він додав, що така ситуація спотворює вимоги Конституції України, яка встановлює рівність усіх громадян перед законом. "Невирішення цього питання створює велику правову невизначеність і безвідповідальність. Це фактично дає змогу вчиняти корупційні правопорушення саме високопосадовцям", - наголосив Новіков.

Крім цього, він наголосив, що серед важливих завдань парламенту сьогодні - затвердження Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки в другому читанні.

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"Ми вважаємо, що якби на момент розгляду КСУ була затверджена антикорупційна стратегія, це була б рамка в тому числі і для органів судової влади і КСУ, яка б встановлювала, куди рухається держава", - додав глава НАЗК.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

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Автор: Тетяна Поляковська