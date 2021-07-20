Колишня прес-секретарка президента приділила багато уваги колишньому президенту Петру Порошенко та іншим політикам.

Скандальна книга колишньої прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель під назвою "Кожен із нас президент" вийшла у продаж 19 липня. У ній вона описала роботу багатьох політиків, похвалила Зеленського, посварила Порошенко, а також назвала колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука "Двома метрами сексу".

Про деталі, які у своїй книзі написала Мендель, повідомляє видання "Ліга.нет".

Також вже відомо про ціни на видання від Мендель. Книгу можна придбати у "Клубі сімейного дозвілля" за 190 гривень, а у роздріб на полицях магазинів вона буде коштувати приблизно 230 гривень.

Що Мендель написала про Гончарука

У своїй книзі Мендель обізвала експрем'єра Олексія Гончарука егоцентричним, також вона пише, що політику "потрібно подорослішати". Так, за словами колишньої прес-секретарки, її подруга називала Гончарука "Два метри сексу".

"Він запам'ятався працьовитістю, амбітністю, швидкою зміною масок, колосально накопиченою агресією, яку щедро вилив на парламент, а також періодом найбільшої активності в пропонуванні та голосуванні реформ", - пише Мендель про Гончарука.

Читайте такожНадивившись бойовиків, Кличко вирішив на вертольоті сісти прямо в двір в'язниці - Луценко поділився спогадом, вітаючи мера Києва з ювілеємЗа словами Мендель, Гончарука звільнили не через прослухування. Політик, нібито, не мав інституційного досвіду, губився у кризових ситуаціях та часто зривався.

"Загалом Гончаруку просто треба було подорослішати. І це складно давалося хлопчикові, який до того, як його кандидатуру представив президент, більше години грався на приставці в офісі партії", - додала новоявлена письменниця.

Що Мендель написала про Богдана

"Зустрівши Єрмака, Богдан перетворювався на хамовитого люмпена, що вигукував несумісні з логікою мовні конструкції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на шаленість тезка. Так, наприклад, пройшов переліт у США, який тривав понад 10 годин", - вказала колишня прес-секретарка Зеленського у книзі.

За її словами, колишній керівник офісу президента Андрій Богдан був налаштований проти співпраці зі ЗМІ. Він забороняв відповідати на запити медіа та казав відмовлятися від усіх інтерв'ю.

Мендель про Порошенка

Читайте також"Без тебе жити не можу": нардеп Шевченко заспівав на сцені "Слов'янського базару" в Білорусі (відео)У своїй книзі Мендель приділила п'ятому президенту України дуже багато уваги. Так, вона стверджує, що боти під постами Зеленського – насправді боти від Порошенка.

"Ботоферми вже розсекречували і прямо говорили, на чиєму боці вони грають. А якщо розсекречені ботоферми Порошенка з усіма безликими патріотами, то він почав перемикати їх на ворога – нехай тепер розсекречують Зеленського. І понеслася хвиля примітивного позитиву і вихваляння нашої команди під нашими ж постами... Порошенко сподівався, що таким чином досягне ефекту, коли в роботі десятків, а то і сотень ботів звинуватять команду Зеленського", - написала Мендель.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Мендель назвала головну причину звільнення з посади прес-секретаря Зеленського. За її словами, для президента її рішення було "до певної міри" несподіванкою.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Поліна Кузенко