Мендель заявила, що після Революції Гідності у пресі не вщухали корупційні скандали оточення Порошенка.

Колишня речниця президента Юлія Мендель виклала новий фрагмент своєї книжки "Кожен з нас – президент", у якій згадала корупційні скандали часів президентства Петра Порошенка, погодилася з думкою про росіян-державників та похвалила Володимира Зеленського.

Уривок вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що у 2016 році їй випала нагода спілкуватися з міжнародним кореспондентом. Він начебто заявив, що у політиків РФ, на відміну від українців, є "непорушні цінності", зокрема державність.

"Українські політики не мають цінностей. Вони готові пообіцяти все що завгодно, навіть суперечливі речі, аби тільки залишатися далі в політиці". Він мав рацію, і ми обоє це знали", – цитує Мендель уривок.

Читайте такожЗеленський іронічно прокоментував статтю Путіна про "єдність росіян та українців"Мендель заявила, що після Революції Гідності зміни були повільними, у пресі не вщухали корупційні скандали оточення тоді президента Петра Порошенка: "А Петро Порошенко і його команда залишалися дрібними радянськими злодіями, які дорвалися до бюджетного корита. Пафосні гасла не могли приховати від західних журналістів радянські звички, закомплексовані реакції та погано награну брехню".

Також екс-речниця Зеленського наголосила, що за майже 30 років Незалежності в Україні "не виробили ані єдиної державної ідеології, ані власних ідеологічних цінностей". І що українську ідентичність жодній політичній силі так і не вдалося визначити.

Вона звинуватила Порошенка, що той "намагався був штучно насадити консервативні ідеали початку ХХ століття": "армією, на якій наживалося його оточення, мовою, якою не спілкувалися в його родині, вірою, яку він ототожнював з автокефалією української церкви і яку перетворив на попсовий електоральний тур із Томосом".

"Та що більше він насаджував свою формулу, то більш неприродною вона виявлялася. І як наслідок викликала відторгнення у більшості суспільства, як погано підібрана шкіра, що не прижилася під час невдалої косметичної операції", – пише Мендель.

Згадала колишня прес-секретарка президента й дебати з Порошенком напередодні перемоги Зеленського на президентських виборах.

"Моя тітка дивилася дебати з глибоким переживанням і материнським трепетом. Вона співчувала молодому послушникові, що стояв перед грубим і самовпевненим олігархом Порошенком, який підвіз автобуси людей, щоб створити натовпи підтримки. "Я хочу, щоб Зеленський переміг, — сказала вона після дебатів. — Він мусить стати нашим слугою народу".

Мендель переконана, що Зеленський "сам собою давав більше надії, ніж будь-яка революція", і що він "назавжди змінив українську політику".

7 липня Юлія Мендель виклала один з уривків книжки у своєму блозі, у якому, зокрема, порушила питання української та, за її словами, "української російської мови".

У коментарі журналістам під час анонсу мемуарів Мендель розповідала, що написала текст про свою роботу, українську політику та деякі інсайди. Як головну тему книжки вона виділила "самоідентифікацію українців як нації".

Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишалася працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій.

Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автор: Яна Ставська