Українську державу 20 січня на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме лише посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає ТСН.
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Він зауважив, що це єдина людина з України, яка отримала офіційне запрошення. Щодо решти українців, які просять міністерство посприяти у подорожі на урочистість, то вони будуть присутні виключно як приватні особи.
Окрім того інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається.
Інавгурація Байдена
- 7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.
- Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.
- Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.
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