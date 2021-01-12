Деякі українці можуть прибути на захід як приватні особи.

Українську державу 20 січня на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме лише посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає ТСН.

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Він зауважив, що це єдина людина з України, яка отримала офіційне запрошення. Щодо решти українців, які просять міністерство посприяти у подорожі на урочистість, то вони будуть присутні виключно як приватні особи.

Окрім того інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається.

Інавгурація Байдена

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Автор: Андрій Василюк