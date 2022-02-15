Окупанти здійснюють "рейди" громадськими місцями.

Російсько-окупаційні війська на Донбасі збільшують кількість так званих "інспекційних" груп, які здійснюють "рейди" громадськими місцями для виявлення осіб, "придатних до військової служби".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"З кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, бойовики перевіряють підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони та укомплектованість особовим складом.

Окупанти здійснюються "рейди" по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах.

Як повідомляв УНІАН раніше, окремі підрозділи бойовиків на Донбасі приводили у вищі ступені боєготовності для перевірки. Контроль проведення заходів бойової підготовки здійснювали російські офіцери.

Нагадаємо, бойовики захопили частину Донбасу у 2014 році й створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Влада РФ підтримала бойовиків, на схід України вдерлися російські війська.

Для розв'язання конфлікту на Донбасі були підписані Мінські угоди, сторони домовлялися про припинення вогню. Українська сторона не раз повідомляла, що бойовики порушували "тишу".

Наприкінці січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру виконувати Мінські угоди. За його словами, документ було підписано "під дулом".

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