Ізраїльська влада підтримує суверенітет України.

Ізраїль не визнає спробу анексії чотирьох областей України Росією.

Про це у Тwitter повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю.

"Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексію чотирьох областей Росією", - сказано в повідомленні.

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При цьому підкреслюють, що Ізраїль неодноразово повторював "цю чітку позицію, включно з останніми днями".

Спроба анексії Росією частини низки областей України - найважливіші новини

23-27 вересня російські окупанти провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми, зокрема, Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, а у Донецькій та Луганській - про приєднання до РФ. Часто такі голосування були під дулами автоматів.

Сьогодні президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

Сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США продовжать підтримувати Україну у відновленні контролю над її усією територією.

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитись про співіснування з Володмиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

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