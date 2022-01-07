Серед ключових звершень уряд назвав ремонт доріг, розширення послуг "Дії", модернізацію армії та підтримку ветеранів.

Кабінет міністрів України презентував власні основні досягнення за 2021 рік.

Про це 7 січня повідомила прес-служба уряду.

"Системне підвищення пенсій, "авіаційний безвіз" із Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами - серед основних досягнень уряду у 2021 році", - зазначається в повідомленні.

У Кабміні уточнили, що протягом 2021 року пенсії зростали 10 разів і середня виплата становила 4 тис. грн, що перевищило фактичний прожитковий мінімум. Суттєво підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям.

Разом із тим на фінансування протидії пандемії торік держава витратила більш як 35 млрд грн, які було спрямовано на доплати медикам, забезпечення кисневим обладнанням, тестування й інші заходи.

Що стосується авіаційних досягнень, то у 2021 році між Україною та Євросоюзом було укладено Угоду про Спільний авіаційний простір, що розширить доступ українських перевізників на ринок ЄС і навпаки, збільшить географію польотів та сприятиме здешевленню квитків.

Також у 2021 році дано старт створенню українського державного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA).

Крім того, в рамках програми президента "Велике будівництво" відновлено понад 7 тис. км доріг, збудовано та відремонтовано 350 мостів.

Читайте такожУкраїнці обрали політика, мем та людину року: результати опитуванняЩодо електронного розвитку, то в "Дії" додалось понад 20 електронних послуг та доступно вже 15 цифрових документів. У 2021 році Україна стала першою державою світу, де цифрові паспорти в смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів, а українські COVID-сертифікати отримали визнання в ЄС.

У Кабміні вказали й на продовження забезпечення армії сучасним озброєнням та технікою у 2021 році.

Разом із тим стверджується, що держава повністю закрила потребу в житлі для постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні.

Як повідомляв УНІАН, за січень-грудень 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі 168,4 млрд грн за розпису на звітний період у сумі 220,9 млрд грн.

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