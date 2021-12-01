Президент наголошує, що Ukrainian National Airlines обов'язково приземлиться в ЄС.

Національний авіаперевізник України Ukrainian National Airlines (UNA) здійснить перший рейс у 2022 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час щорічного послання у залі парламенту.

"Перший рейс національного перевізника буде у 2022 році. До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії - не менше 20 суден, будуть відкриті регулярні рейси як всередині, так і ззовні", - сказав глава держави.

Президент також наголосив, що Ukrainian National Airlines (UNA) мають бачити не лише в Україні, а й в усьому світі, тому UNA обов'язково приземлиться в ЄС.

"І цьому дуже допоможе угода про відкрите небо, авіаційний безвіз, який ми нарешті підписали з Європейським Союзом", - уточнив Зеленський.

Читайте такожГончаренка не пустили в Раду з лайливим QR-кодом для Зеленського (відео)Крім того, глава держави повідомив про плани збудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті, між Ужгородом та Мукачевом, та два аеропорти на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада під час форуму "Велике Будівництво: Авіація. Туризм" Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинається створення українського національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines.

У серпні глава держави обговорював його створення з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше.

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Автор: Герасименко Валентина