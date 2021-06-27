Кандидати від ХДС та СДПН заявили, що не можуть робити заяв з приводу перспектив вступ України у ЄС і НАТО.

Кандидати у канцлери Німеччини прокоментували можливості вступу України до ЄС та НАТО. Відповідні питання щодо цих тем перед ними поставив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє DW, під час спільної дискусії кандидати в канцлери Армін Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПН) та Анналена Бербок («Зелені») подивлись відеозвернення Зеленського, де він задавав питання щодо євроатлантичної інтеграції України.

Армін Лашет і Олаф Шольц заявили, що не можуть робити заяв з приводу перспектив вступ України у ЄС і НАТО.

"Таке можна легковажно пообіцяти. Утім, реальність виглядає інакшою", - зазначив Лашет.

За його словами, коли мова йдеться про таку велику країну, як Україну, тоді необхідно забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі. Також Лашет відхилив можливість постачання німецької зброї Україні.

Олаф Шольц, своєю чергою, наголосив на тому, що спочатку ЄС має провести внутрішні реформи. Він також додав, що членство України в НАТО наразі не обговорюється.

Кандидат від «Зелених» Анналена Бербок водночас закликала Німеччину допомогти в розмінуванні на сході України.

"Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною", - сказала вона.

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Питання від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся із низкою запитань до кандидатів на посаду федерального канцлера Німеччини.

Як повідомив Офіс глави держави, Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією (MSC).

У відеозверненні до учасників дискусії він зазначив, що вибори до Бундестагу "мають значення для України", адже Німеччина - це її "ключовий партнер", "важлива сторона Нормандського формату" й "союзник на шляху до європейської спільноти". У зв'язку з цим президент поставив кандидатам на посаду канцлера кілька запитань.

Зокрема – запропонував дати чіткі відповіді, щодо умов, кроків і термінів вступу України в ЄС. Він також поставив питання щодо вступу України до НАТО або надання їй істотних безпекових гарантій.

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Автор: Дмитро Захаров