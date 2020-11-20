Обмежувальні заходи передбачають замороження активів та заборону в'їзду.

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 1 жовтня щодо розширення санкцій проти Росії за спорудження Керченського мосту.

Про це йдеться у декларації віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, текст якої розміщено на сайті Європейської Ради.

Зокрема, рішення про запровадження нових санкцій стосувалося дій, пов'язаних з підривом або загрозою територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмежувальні заходи було запроваджено проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб.

"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - зазначається у декларації.

Відтак, ці чотири країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.

Читайте такожБританія приєдналася до антиросійських санкцій ЄС через Керченський міст

Своєю чергою Євросоюз бере до уваги і вітає приєднання цих чотирьох країн, додали в Європейській Раді.

Санкції Євросоюзу проти Росії

1 жовтня Євросоюз розширив санкції проти Росії за спорудження Керченського мосту.

Санкції було запроваджено проти гендиректора залізничного перевізника-компанії JSC TC "Grand Service Express" Олександра Ганова та заступника генерального директора з інфраструктурних проектів будівної компанії "Стройгазмонтаж" Леоніда Риженькіна.

Також обмежувальні заходи застосовані проти таких організацій, як: АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" та "Крымская первая страховая компания".

Обмежувальні заходи загалом застосовуються проти 177 осіб та 48 компаній. Вони передбачають замороження активів та заборону в'їзду до ЄС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко