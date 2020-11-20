Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 1 жовтня щодо розширення санкцій проти Росії за спорудження Керченського мосту.
Про це йдеться у декларації віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, текст якої розміщено на сайті Європейської Ради.
Зокрема, рішення про запровадження нових санкцій стосувалося дій, пов'язаних з підривом або загрозою територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмежувальні заходи було запроваджено проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб.
"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - зазначається у декларації.
Відтак, ці чотири країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.
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Своєю чергою Євросоюз бере до уваги і вітає приєднання цих чотирьох країн, додали в Європейській Раді.
Санкції Євросоюзу проти Росії
- 1 жовтня Євросоюз розширив санкції проти Росії за спорудження Керченського мосту.
- Санкції було запроваджено проти гендиректора залізничного перевізника-компанії JSC TC "Grand Service Express" Олександра Ганова та заступника генерального директора з інфраструктурних проектів будівної компанії "Стройгазмонтаж" Леоніда Риженькіна.
- Також обмежувальні заходи застосовані проти таких організацій, як: АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" та "Крымская первая страховая компания".
- Обмежувальні заходи загалом застосовуються проти 177 осіб та 48 компаній. Вони передбачають замороження активів та заборону в'їзду до ЄС.
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