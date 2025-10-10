Очільник МЗС наголосив, що навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля.

Сьогоднішня атака ворога показала, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх агресивних дій та терористичних методів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі Х.

"Російські терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет. Я закликаю всіх партнерів рішуче відреагувати. Путін зробив це 10 жовтня — у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році", - наголосив він.

За словами Сибіги, це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля.

"Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала — війну, яку вона не може і не виграє… Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи", - зауважив Сибіга.

Міністр підкреслив, що тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим.

"Путін повинен відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він повинен відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим", - зазначив він.

Масований удар по Україні 10 жовтня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, росіяни вночі завдали масованого удару по об’єктах енергоінфраструктури в Україні, у багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень.

Цієї ночі внаслідок атаки ворога на Запорізьку область пошкоджено понад десяток багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо - поранені.

Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

Частина міста залишились без світла. У Печерському районі падіння уламків спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 — травмовані, п’ятьох передано медикам.

