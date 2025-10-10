Сьогоднішня атака ворога показала, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх агресивних дій та терористичних методів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі Х.
"Російські терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет. Я закликаю всіх партнерів рішуче відреагувати. Путін зробив це 10 жовтня — у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році", - наголосив він.
За словами Сибіги, це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля.
"Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала — війну, яку вона не може і не виграє… Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи", - зауважив Сибіга.
Міністр підкреслив, що тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим.
"Путін повинен відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він повинен відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим", - зазначив він.
Масований удар по Україні 10 жовтня - подробиці
Як повідомляв УНІАН, росіяни вночі завдали масованого удару по об’єктах енергоінфраструктури в Україні, у багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень.
Цієї ночі внаслідок атаки ворога на Запорізьку область пошкоджено понад десяток багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо - поранені.
Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.
Частина міста залишились без світла. У Печерському районі падіння уламків спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 — травмовані, п’ятьох передано медикам.