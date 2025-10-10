Внаслідок атаки загинув 7-річний хлопчик, його батьки поранені й знаходяться в лікарні.

Цієї ночі внаслідок атаки окупантів на Запорізьку область пошкоджено понад десяток багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, приблизно з першої ночі ворог розпочав масований обстріл обласного центру.

"Було кілька хвиль атак: спочатку - "Шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 4-ї ранку - керовані авіабомби та крилаті ракети", - зазначив він.

Федоров поінформував, що загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямовував 8 "Шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.

"Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо - поранені. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Медики борються за життя постраждалих", - деталізував Федоров.

Також, за його даними, пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури - 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Через обстріли виникли складнощі з постачанням газу.

Федоров також повідомив, що частково обмежено рух через ДніпроГЕС.

"Розраховуємо, що протягом найближчих 3-4 годин рух буде відновлено. Фахівці вже працюють на місцях", - написав Федоров.

Як уточнили в патрульній поліції, об’їзд здійснюється через Арковий міст, острів Хортиця, а також через Вантовий міст та міст імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака росіян

Як повідомляв УНІАН, росіяни вночі завдали масованого удару по об’єктах енергоінфраструктури в Україні, у багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень.

Зокрема, у Сумській області за вказівкою НЕК "Укренерго" введені графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів.

Відомо про введення аварійних графіків у Полтавській та Харківській областях. У Полтавській області графіки відключень діятимуть протягом усього дня. Причина — наслідки російських атак на енергетичні об’єкти.

Крім того, у Київській області введені екстрені графіки відключення світла.

