Лівий берег міста наразі без енергопостачання.

Вночі росіяни здійснили масований наліт на столицю із застосуванням ударних БПЛА "Шахед", внаслідок атаки відомо про пошкодження енергоінфраструктури та житлових будинків.

Як повідомили у ДСНС, у Печерському районі падіння уламків спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 — травмовані, п’ятьох передано медикам.

У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію — без займання та руйнувань.

Відео дня

Водночас мер міста Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням.

"Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - повідомив він.

Також внаслідок складної енергетичної ситуації у Києві наразі перебої з рухом метро. Зокрема, рух з правого на лівий берег наразі не відбувається, збільшено інтервал між потягами.

Так, на червоній лінії поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.

На синій лінії поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.

На зеленій лінії поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" — "Кловська", інтервал руху — 7 хвилин. Рух поїздів між станціями "Славутич" та "Червоний хутір" наразі неможливий.

Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що Київська кільцева електричка курсуватиме за планом, можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів.

Атака на Україну - що відомо

З вечора 9 жовтня російські окупаційні війська тероризували Україну "Шахедами, у Запоріжжі загинула дитина.

А тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів.

"Це жахлива війна. Вона гірша, ніж будь-який конфлікт з часів закінчення Другої світової війни. Ви дивитеся на людей, яких убивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми укладемо там угоду, ми це зробимо. Багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", – сказав американський лідер.

