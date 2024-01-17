При цьому представник України в коментарі виданню заперечує, що Київ просив про зустріч з КНР.

Китай відхилив прохання України щодо зустрічі в Давосі між прем'єром КНР Лі Цяном і президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє видання Politico з посиланням на високопоставленого американського чиновника, назвавши це "неприємним сюрпризом" для Києва.

"Українські лідери не приховували свого бажання зустрітися з китайськими чиновниками, зокрема, Єрмак "натякав", що Зеленський може зустрітися з прем'єр-міністром КНР Лі Цяном. Але в підсумку не отримав бажаної зустрічі, що стало ударом по Києву", - сказав він.

При цьому представник України в коментарі виданню заперечує, що Київ просив про зустріч з КНР. Також Китай не відвідав переговори за участю країн "глобального Півдня".

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Все це стало ще однією ознакою, що Китай "не має наміру домагатися припиненню" вторгнення РФ в Україну, а замість цього "став на бік Росії".

У матеріалі вказується, що рішення Китаю не проводити зустріч з українською делегацією виглядало навмисним, а не результатом проблем з розкладом.

Один високопоставлений американський чиновник заявив, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч в якийсь момент під час їх взаємних візитів до Швейцарії. Інший високопоставлений представник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні контакти з Україною.

Можливість зустрічі представників України та Китаю в Давосі

Президент України Володимир Зеленський пояснив прагнення зустрітися з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це глава держави сказав під час виступу в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Глава держави пояснив, що не зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, тому що той не прибув до Давосу.

У той же час, як підкреслив Зеленський, з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, який знаходиться в Давосі, готовий зустрітися прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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