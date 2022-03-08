Транспорт працює з 8:00 до 19:00 в скороченому складі тільки за окремими маршрутами – як наземний, так і метрополітен.

Ніч на 8 березня в Києві пройшла спокійно, працює вся комунальна інфраструктура та лікарні.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Транспорт працює з 8:00 до 19:00 в скороченому складі лише за окремими маршрутами – як наземний транспорт, так і метрополітен. Всю інформацію шукайте на офіційних джерелах КМДА. На сьогодні багато людей, які працюють у транспортній галузі, залучені в обороні столиці. Тому хочу подякувати за ту роботу і внесок, які вони роблять в оборону і забезпечення міста транспортними послугами!",- підкреслив Поворозник.

Лівий і правий береги з'єднують два мости - це Дарницький і Північний.

"Звертаюся до водіїв - пропускайте без черги машини "швидкої допомоги" і машини з гуманітарною допомогою!",- закликав перший заступник голови КМДА.

У столиці працює вся інфраструктура. Працівники комунального сектору підтримують роботу тепломереж, водовідведення тощо. В місті є електропостачання, зв'язок.

У Києві відновили роботу стоматологічні кабінети, які надають невідкладну допомогу. Інформацію про їх роботу можна знайти на сайті КМДА.

"У бойовому режимі працюють всі лікарні - вони забезпечені всім необхідним, щоб надавати допомогу жителям і пораненим", - розповів Поворозник.

Крім того, в Києві продовжує працювати Гуманітарний штаб. Зараз для його роботи необхідні логістичні партнери та водії зі своїм транспортом вантажопідйомністю від 1 тонни. Поворозник закликав усіх, хто має таку можливість, відгукнутися, заповнивши форму.

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