Кличко стверджує, що зустріч з президентом була діловою.

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на поширену у медіа інформацію про свою таємну зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це він написав у Facebook.

Мер столиці поскаржився, що деякі подробиці розмови з Зеленським не відповідають дійсності: "Почитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч з Президентом. Голосно, яскраво, але не все - правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось "джерел".

За словами Кличка, і в його оточенні, і в оточенні Зеленського є сили, "яким потрібне політичне протистояння між президентом і мером столиці".

Читайте такожРадуцький жорстко розкритикував депутатів, які не хочуть вакцинуватись"Ще раз підкреслю: наша зустріч була діловою і говорили про розв’язання проблем Києва в умовах нинішніх викликів. А їх у нас багато. І нам потрібна ефективна взаємодія - виключно на користь Києва та України. Це я говорю, як мер столиці і як голова Асоціації міст України", – пояснив Кличко.

Таємна зустріч Кличка і Зеленського

21 жовтня стало відомо, що Кличко вперше за останній рік зустрівся з Зеленським, що згодом підтвердив журналістам сам голова столиці.

Зустріч відбулася ввечері, 19 жовтня, в Офісі президента після засідання парламентського комітету, який підтримав законопроект про столицю.

За даними ЗМІ, на зустрічі в ОП був присутній потенційний майбутній префект Києва - діючий міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Запровадження посади префекта передбачає законопроект про столицю. Інформацію про присутність Чернишова на зустрічі з'ясувати у Кличка не вдалося.

Інформація про можливу відставку Кличка

20 серпня деякі ЗМІ повідомляли, що того дня на РНБО може розглядатися питання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Кличка запросили на засідання РНБО 20 серпня, проте він сказав, що не піде. У соціальній мережі мер Києва повідомив, що не зможе відвідати засідання, оскільки братиме участь у засіданні Асоціації міст України.

Того ж дня секретар Радбезу Олексій Данілов на брифінгу після засідання зазначив, що у РНБО немає повноважень знімати Кличка з посади голови КМДА.

З критикою на адресу Кличка неодноразово виступав як особисто президент, так і представники його Офісу, а також деякі "слуги народу".

Автор: Яна Ставська