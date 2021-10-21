Факт зустрічі з президентом столичний мер підтверджує.

Столичний міський голова Віталій Кличко вперше за останній рік зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Цю інформацію підтвердив сам Кличко у коментарі ZN.UA. Зустріч відбулася 19 жовтня після засідання парламентського комітету, який підтримав законопроект про столицю.

Мер уточнив, що домовився про зустріч ще 6 жовтня під час заходів до річниці трагедії Бабиного Яру. Кличко каже, що сам підійшов до президента з пропозицією зустрітися, той погодився. Зустріч відбулася ввечері у вівторок в Офісі президента.

"Ми, дійсно, зустрілися. Вперше за останній рік. Говорили довго про проблеми столиці", - сказав Кличко. І заперечив обговорення законопроекту, який підтримав комітет. Відомо, що він передбачає розділення повноважень мера та голови КМДА.

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За даними ЗМІ, на зустрічі в ОП був присутній потенційний майбутній префект Києва - діючий міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Запровадження посади префекта передбачає законопроект про столицю. Інформацію про присутність Чернишова на зустрічі з'ясувати у Кличка не вдалося.

Зазначимо, прес-служби президента України та КМДА цю зустріч не анонсували й поки офіційно не коментували.

Інформація про можливу відставку Кличка

20 серпня деякі ЗМІ повідомляли, що того дня на РНБО може розглядатися питання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Кличка запросили на засідання РНБО 20 серпня, проте він сказав, що не піде. У соціальній мережі мер Києва повідомив, що не зможе відвідати засідання, оскільки братиме участь у засіданні Асоціації міст України.

Того ж дня секретар Радбезу Олексій Данілов на брифінгу після засідання зазначив, що у РНБО немає повноважень знімати Кличка з посади голови КМДА.

З критикою на адресу Кличка неодноразово виступав як особисто президент, так і представники його Офісу, а також деякі "слуги народу".

Автор: Юрій Годован