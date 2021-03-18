Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що сьогодні зарано говорити про можливість розширення коаліції в парламенті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів.
За словами Разумкова, він не бере участі в жодних перемовинах щодо переформатування коаліції.
Він зазначив, що коаліція повинна створюватись з якоюсь метою.
"Поки що пропозицій від колег, які б чітко окреслювали, навіщо ми повинні змінити сьогоднішній стан речей, немає", - наголосив Разумков.
Він підкреслив, що у фракції "Слуга народу" зараз 245 народних депутатів, і "цього достатньо, щоб діяла коаліція".
При цьому голова ВРУ не виключає можливості розширення коаліції, хоча зауважує, що "станом на сьогодні зарано про це говорити".
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