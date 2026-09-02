Путін цинічно відповів, чому не завдає ударів по керівництву України (відео)

Диктатор каже, що йому потрібні переговірники в майбутньому.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія свідомо не завдає ударів по керівництву України, оскільки в майбутньому потрібні люди, з якими можна вести переговори. Про це він заявив вчора, 1 вересня, на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання, чи мають українське керівництво та воєначальники імунітет від російських ударів, Путін сказав, що Росія не завдає таких ударів.

При цьому він підкреслив, що "ми виходимо з того, що нам потрібні якісь люди", щоб вести переговори, коли представники української влади захочуть "вирішувати питання мирним шляхом, а не просто за 40 днів знищувати нашу економіку й ставити Росію на коліна, завдавати нам чергового стратегічного удару, поразки".

За його словами, Росії потрібні "якісь переговірники".

Війна в Україні: атаки сторін

Як повідомляв УНІАН, 26 червня президент України Володимир Зеленський оголосив 40-денну кампанію ударів по цілях у РФ, щоб змусити Путіна припинити війну.

Через три тижні після початку кампанії The Guardian оцінив, що вона собою являє, наскільки успішною виявилася і як вплине на подальший перебіг війни.

Орися Луцевич, голова Українського форуму в аналітичному центрі Chatham House, вбачає в цьому важливу метафору, спрямовану на Путіна. Вона вважає, що Зеленський – майстер наративного перформансу і що це відсилання "до 40 днів у чистилищі в очікуванні рішення, чи відправитися до пекла, чи до раю". За її словами, послання полягає в тому, що "ми вже вважаємо вас мертвими, і тепер вам вирішувати, рятувати себе чи ні".

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