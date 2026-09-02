'Європейці мали гіркий присмак': Бессент знайшов виправдання зустрічі з міністром фінансів РФ

Без взаємодії з РФ війну в Україні не вдасться закінчити, вважає міністр фінансів США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив мету зустрічі з російським міністром фінансів Антоном Силуановим, яка відбулася на полях саміту G20 в Ешвіллі (штат Північна Кароліна).

Про це Бессент повідомив на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн "Великої двадцятки". Зокрема, у нього запитали, яке послання він має до європейських партнерів, які вважають запрошення російського міністра на саміт G20 тривожним сигналом.

Бессент відповів, що 19 з 20 країн G20 погодились, що присутність російського міністра не вплинула на роботу саміту. Міністр фінансів США нагадав про позицію президента Дональда Трампа, відповідно до якої, американському лідеру "подобається з усіма ладнати".

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"Я думаю з жалем про цей жахливий конфлікт між Росією і Україною, якщо сторони не говорять, якщо ми не долучаємось, тоді яким чином це можна урегулювати? Тому, з огляду на цю перспективу, я знаю, що деякі європейці мали гіркий присмак, але ви знаєте, що дуже важливо взаємодіяти, інакше, якщо обидві протиборчі сторони опиняться у куті, тоді ніколи не буде урегулювання цьому жахливому конфлікту", - переконаний Бессент.

Разом з тим, він додав, що російський міністр Силуанов, з яким він зустрівся, не перебуває під санкціями.

Зустріч Бессента і Сілуанова

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Бессент під час зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим на полях саміту G20 в Ешвіллі чітко дав зрозуміти, що жодної економічної підтримки для Росії чи угод з інших питань не буде до закінчення війни в Україні.

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