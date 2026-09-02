Вартість лохини впала до мінімуму, а малина дорожчає: які ціни на ягоди в цьому сезоні

Україна має найбільші площі лохини у Східній Європі.

Попри втрати врожаю лохини від весняних заморозків, у розпал збору ціна ягоди впала до сезонного мінімуму. Гуртові ціни з господарств становили близько 100 грн/кг, тоді як у роздріб лохина йшла в межах 135-240 грн/кг, повідомляють аналітики асоціації "Ягідництво України".

Україна має найбільші площі лохини у Східній Європі – близько 6 000 га. Водночас врожайність ягоди стала втричі нижчою за середньосвітову. Аналітики нагадують, що сезон української лохини триває орієнтовно до кінця серпня.

А от малина в серпні відчутно подорожчала: у розрив між літнім і осіннім (ремонтантним) врожаями роздрібна ціна піднялася до 230-270 грн/кг.

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За підсумками експортного сезону 2025/26 Україна стала світовим лідером нетто-експорту (експорт мінус імпорт) замороженої малини з рекордним показником 250,8 млн євро (+65% в порівнянні з попереднім роком). Через провал Сербії, на яку очікує найнижчий урожай за 30 років і морози в Польщі, Україна має шанс очолити ринок за загальним експортом малини в сезоні 2026/27, який завершиться наприкінці травня.

Ціни на ягоди та фрукти в Україні – останні новини

Гуртові ціни на сливи опустилися за минулий тиждень на чверть і фрукт вже коштує значно дешевше, ніж в минулому сезоні. Фермери не виключають, що перевиробництво фрукту може змусити їх ще нижче опустити ціни на сливу.

У другій половині серпня вартість лохини на продуктових ярмарках в Києві коливалася в межах 150-220 гривень за кілограм. Водночас середня вартість лохини на Столичному ринку (дрібний гурт) становила 240 грн/кг з розкидом цін від 190 до 300 грн/кг.

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