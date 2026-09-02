Україна зможе перехоплювати 90-95% реактивних 'Шахедів: експерт назвав терміни

У нас є такі засоби, вони вже прийшли випробування і пішли у виробництво.

За тиждень-два Україна зможе перехоплювати 90-95% реактивних "Шахедів", саме тоді в нас не масштабується виробництво зброї, яка може їх збивати. Про це заявив Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці в інтерв’ю Українському Радіо.

За його словами, росіяни ставили ціль посилити удари саме по цивільних об'єктах, по цивільній інфраструктурі великих міст для того, щоб тиснути на громадян.

"Тобто те, що вони зараз роблять, це не є якась військова ціль чи військові об’єкти. Так, вони це теж роблять, але удари саме по цивільних об'єктах – це для того, щоб населення почало якісь може протестні рухи, може почало висловлювати якесь незадоволення чи ще щось, щоб була якась паніка. Тобто ця мета проглядається, але я впевнений, що це їм не вдасться. Були і не менш важчі часи. І це не призвело до тих наслідків, на які росіяни очікували. Ніхто не здався і ніхто не почав панікувати. Була паніка в деяких людей, але ми це витримали", - зауважив експерт.

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На його переконання, такі масовані атаки реактивними "Шахедами" продовжуватимуться ще тиждень-два, допоки в нас не масштабується виробництво зброї, яка може ці "Шахеди" збивати.

Гетьман підкреслив, що у нас є такі засоби, вони вже прийшли випробування і пішли у виробництво, але треба час, щоб їх виробити, адже нам необхідно хоча б вийти на рівень 150-200 таких дронів на день.

"Бо росіяни виробляють приблизно 100 "Шахедів" на день, а нам треба десь у півтора-два рази більше антидронів, бо не завжди з першого разу можна влучити в російський дрон. Зазвичай запускається 2-3. Але хоча б 1,5-2, умовно, запускалось по цих "Шахедах". Тоді, я впевнений, ми вийдемо на такий самий рівень знищення – 90-95%", - сказав він.

Щодо коштів на таке виробництво, то за словами експерта, ці антидрони не є дорожчими, ніж той же "Шахед".

"Це недорогі засоби. Наприклад, Starstreak, Stinger – дорогі. Там ціна пострілу коштує 100-150 тисяч. А ціна антидрону – від 5 до 20 тисяч. Тобто він дешевший, ніж "Шахед". Тому грошей на це вистачить, але треба масштабувати виробництво наших антидронів. І ними у першу чергу треба збивати реактивні "Шахеди", - підсумував він.

Виробництво дронів Росією – що відомо

Як повідомляв УНІАН, на основі даних нашої розвідки у росіян є плани виробляти 36-40 тисяч БПЛА у рік, тобто це буде понад 3 тисячі на місяць.

Радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, у липні було 1,5 тисячі ударів реактивними безпілотниками, у серпні нарахували 3 тисячі ударів реактивних БПЛА.

Він стверджує, що росіяни також будуть продовжувати виробляти звичайні старі БПЛА: близько 40% буде звичайних бензинових дронів ("Шахед" формату "Герань-2") і і 60% реактивних БПЛА.

Щодо можливості перехоплювати ворожі реактивні дрони, то для цього Україні потрібні реактивні перехоплювачі з більшою швидкістю.

Він розповів, що зараз триває апробація перехоплювачів, і "якщо все буде добре, ми дуже швидко масштабуємо наше рішення, і наші хлопці будуть працювати на перехоплювачах".

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