Бізнесмен навіть назвав ухвалений документ про олігархів "хорошим законом".

Український бізнесмен Ігор Коломойський назвав ухвалений закон про олігархів корисним.

Як він розповів в інтерв'ю "Українській правді", з точки зору мінусів він не бачить для себе взагалі жодних проблем після ухвалення цього закону.

"Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, мене це влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, тоді ти повністю легалізований на Заході... Коли ти чесна людина, тебе все одно запитують, а "откуда дровишки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону", - заявив бізнесмен.

"Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що у мене є, нажито чесною непосильною працею. Тобто жодних лівих приватизацій, жодних там конкурсів незрозумілих, жодних вторинних ринків, третинних", - підсумував він.

Закон про олігархів в Україні: що відомо

5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

Рада нацбезпеки і оборони за зверненням Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО або Антимонопольного комітету визначатиме, чи є людина олігархом.

Відповідно до закону, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме: