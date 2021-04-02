Адвокат пояснив це тим, що мітинг під судом становить небезпеку для його підзахисного, який, за словами адвоката, є спецсуб'єктом і має державну охорону.

Звільнений указом президента України Володимира Зеленського з посади судді Конституційного суду Олександр Тупицький не з'явився на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні мало відбутися засідання під головуванням судді Павла Вовка, який мав розглядати клопотання прокуратури про обрання Тупицькому запобіжного заходу у вигляді застави у 45 тис. грн.

На засідання суду з'явився лише його адвокат, який повідомив, що нібито Тупицький прибув за адресою суду, однак побачив там мітинг, який становив для нього небезпеку. За словами адвоката, його підзахисний намагався пройти в суд з інших боків кварталу, де розташовані інші адміністративні установи у тому самому будинку, що й суд, зокрема пожежна частина та поліція, однак не зміг цього зробити. Тому як особа, яка охороняється, він не наважився пройти через мітинг.

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Враховуючи це, суддя переніс засідання на 10:00 7 квітня.

Водночас мітинг біля суду - близько трьох десятків молодих людей - зібрався на підтримку Тупицького та проти Зеленського. На плакаті, який тримали мітингувальники, було написано, що Конституційний суд - це "останній захист землі".

Конституційна криза в Україні

24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення. Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці.

У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

19 січня 2021 року в ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню справи, в якій є підозрюваним. У бюро також наголосили, що Тупицький після отримання повідомлення про підозру "імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".

1 лютого стало відомо, що Тупицький оскаржив у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про своє відсторонення від посади судді КСУ. Тупицький просив визнати указ протиправним та нечинним.

3 лютого Верховний суд України відмовив у відкритті провадження в справі про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького. ВСУ додав, що офіційне тлумачення Конституції про обсяг повноважень президента є юрисдикцією Конституційного суду.

4 березня Тупицький подав до Верховного суду ще один позов про скасування указу президента щодо відсторонення його від посади судді КС.

27 березня 2021 року Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

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Автор: Дмитро Хилюк