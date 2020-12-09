Відповідне подання до суду надіслали 48 народних депутатів.

Конституційний суд України відкрив провадження щодо постанови уряду про запровадження в Україні "карантину вихідного дня".

Читайте такожКабмін розглядає введення локдауну в Україні (онлайн-трансляція)Як повідомляється на сайті КС, ухвалою колегії суддів відкрито конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету міністрів „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами.

Подання до КС надіслали 48 народних депутатів.

Карантин вихідного дня в Україні

З 14 по 30 листопада в Україні діяв так званий «карантин вихідного дня».

23 листопада до Конституційного суду надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржено окремі положення постанови Кабінету міністрів, котрою в Україні було запроваджено так званий "карантин вихідного дня", що передбачав низку обмежень для діяльності суб'єктів господарювання щосуботи і щонеділі.

Також оскаржено положення постанови, якою передбачалася заборона на проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації.

Серед авторів подання - народні депутати від «Слуги народу» Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Богдан Яременко, Андрій Клочко.

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Автор: Надя Пришляк