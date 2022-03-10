Міністр наголосив, що Україна зробить все для миру, для порятунку життя громадян, тому що життя людини є для неї головною цінністю.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий до продовження сьогоднішнього формату перемовин із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, якщо російська сторона буде готова до серйозної та предметної розмови без кліше.

Про це він повідомив під час прес-конференції за результатами перемовин.

"Сподіваюся, що формат, який сьогодні відбувся, матиме продовження. Я готовий до нього, якщо російська сторона буде готова до серйозної предметної розмови, а не повторення широко розповсюджених пропагандистських штампів та наративів про Україну", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що все, що Україні потрібно сьогодні, - це серйозна та предметна розмова без кліше.

"Коли російська сторона буде готова до такої розмови, то я теж буду готовий її продовжити. Ми зробимо все для миру, для порятунку життя наших громадян, тому що життя людини є для нас головною цінністю", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, у Туреччині відбулися перемовини міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу та РФ Сергія Лаврова.

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