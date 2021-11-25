Глава МЗС Дмитро Кулеба також зазначив, що дипломати працюватимуть з представниками нової німецької влади у питанні постачання Україні зброї.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не очікує від нового уряду Німеччини радикальних змін стосовно України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.

"Ми не очікуємо жодних радикальних змін чи коригування у німецькій зовнішній політиці щодо України, і власне коаліційна угода це підтверджує. Там написано, що Німеччина підтримуватиме територіальну цілісність України. І дуже важливо, ми багато працювали з німецькими партнерами над тим, щоб у тексті коаліційної угоди підтвердилася підтримка євроінтеграційних прагнень України", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що політика Німеччина є послідовною.

Читайте такожУ США пропонують збільшити військову допомогу Україні на тлі можливого наступу РосіїТакож міністр прокоментував, чи може новий німецький уряд ухвалити рішення про постачання Україні зброї.

"Що стосується питання зброї, то наша позиція залишається незмінною. Ми не бачимо перешкод для постачання зброї і зміцнення обороноздатності України з будь-якою державою світу. Немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для цього. Будемо спілкуватися з новим німецьким урядом і про це", - сказав Кулеба.

Водночас глава МЗС зазначив, що стримано оцінює деякі частини коаліційної угоди трьох німецьких партій.

"Позитивно оцінюю ті частини коаліційної угоди, які присвячені Україні і Росії. Дуже чіткі формулювання щодо Російської Федерації. Стримано оцінюю частину, присвячену геополітичним енергетичним проектам, які реалізуються у Європі. Безумовно, ми хотіли б бачити більш чітку і принципову позицію щодо "Північного потоку-2", але ми розуміємо, що коаліційна угода - це завжди певний компроміс, і будемо й надалі працювати з німецькими партнерами, з новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2"", - сказав Кулеба.

Також він додав, що буде радий спілкуванню новим очільником МЗС ФРН.

"Думаю, зараз зарано коментувати, як складуться відносини. Але, якщо це буде пані Анналена Бербок, то з нею вже був контакт. Ми з нею спілкувалися ще в її статусі кандидата на посаду канцлера, до виборів. Я буду радий продовжити спілкування і відносини з нею або будь-яким іншим очільником німецького Міністерства закордонних справ", - сказав Кулеба.

Позиція нової коаліції Німеччини щодо України

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду.

В угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною, зокрема у галузях відновлювальних джерел енергії, виробництва водню.

Кандидатом на посаду канцлера ФРН є Олаф Шольц (СДПГ).

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Автор: Віталій Саєнко