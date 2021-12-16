Донфрід відвідала Москву 15 грудня, щоб зустрітися із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком і заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить з помічницею державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід результати її візиту до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відеозв'язку в ефірі програми "Право на владу".

"Я маю переговорити з Карен Донфрід, високопоставленою чиновницею Держдепартаменту США, яка консультувалася з Україною напередодні її візиту в Москву. І зараз маємо обговорити результати її візиту. До речі, таки формат спілкування - це чітке свідчення того, що правило "ніщо без України про Україну" воно працює, і наші американські колеги чітко його дотримуються", - сказав Кулеба.

Візит помічниці держсекретаря США до Росії

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Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Донфрід у Києві заявила, що США не підштовхують Україну йти на поступки Росії.

Донфрід відвідала Москву 15 грудня, щоб зустрітися із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком і заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим.

Зокрема, під час цих зустрічей вона обговорила занепокоєність США з приводу нарощування військової потужності Росії біля кордонів України і підтвердила прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України.У зв'язку з цим Донфрід наголосила, що прогрес у припиненні конфлікту на сході України можливий при виконанні Мінських угод і що Сполучені Штати готові підтримати дипломатичні зусилля на підтримку "Нормандського формату"

Автор: Леся Лещенко