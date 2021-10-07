Глава МЗС наголосив, що проект з будівництва Bayraktar в Україні вже відбувся.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що політики свою справу зробили у питанні виробництва турецьких безпілотників Bayraktar в Україні, тепер справа за бізнесом запустити процес виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Львові на спільній прес-конференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Що стосується будівництва Bayraktar в Україні, то я вважаю, що цей проект вже відбувся. Тому що він користується політичним патронатом обох президентів. Була низка перешкод на шляху до його реалізації, але всі вони усунуті, і сьогодні ми із задоволенням відзначили, що є вже земельна ділянка, на якій буде побудований власне завод", - повідомив Кулеба.

"Тому, політики свою справу зробили. Тепер справа за бізнесом запустити виробництво", - додав міністр.

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Біля Василькова Київської області буде побудовано центр з обслуговування і модернізації турецьких безпілотників Bayraktar.

29 вересня у присутності глави держави Володимира Зеленського було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Автор: Віталій Саєнко