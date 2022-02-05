Дмитро Кулеба висловив вдячність держсекретареві та американському народу за безпрецедентну допомогу.

Процес підготовки скоординованих євроатлантичних санкцій проти Російської Федерації вийшов на завершальний етап.

Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Зокрема, держсекретар поінформував главу української дипломатії щодо підсумків своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ.

Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та вихід цієї роботи на завершальний етап.

Також сторони обговорили динаміку переговорів у рамках" Нормандського формату" та висловили сподівання, що Російська Федерація продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.

Кулеба висловив вдячність держсекретареві та американському народу за безпрецедентну допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні для зміцнення обороноздатності нашої держави.

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Своєю чергою, держсекретар підтвердив роботу адміністрації президента Джозефа Байдена щодо надання додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України в умовах негативного впливу безпекових ризиків з боку РФ на її економіку.

Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформації щодо можливої підготовки РФ сфабрикованих приводів для загострення. Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність, та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Кулеба анонсував два тижні інтенсивної дипломатії.