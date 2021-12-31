Глава МЗС наголошує, що якщо країни Заходу похитнуться та оберуть політику умиротворення Росії, то Україна продовжить захищатись від російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до країн Заходу з приводу загроз продовження російської агресії проти України.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США та РФ. Під час розмови Джо Байден попередив Володимира Путіна про серйозні економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Читайте такожНад частиною України пролетів американський літак-розвідник: розкрито ціль місіїПісля переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи вступу України до НАТО. Також Салліван заявив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

9 грудня відбулася телефонна розмова Байдена та президента України Володимира Зеленського. За підсумками розмови у Білому домі заявили, що Байден підтримав принцип "не узгоджувати жодних рішень та не проводити обговорень про Україну без участі самої України".

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

30 грудня Байден під час телефонної розмови з Путіним закликав знизити напруження у відносинах з Україною і попередив про готовність рішуче відреагувати у разі вторгнення російських військ в Україну.

Дипломати США та Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у 2022 році українські військові пройдуть навчання в 13 країнах.

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