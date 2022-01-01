На навчання буде направлено 167 військовослужбовців і працівників ЗСУ.

У 2022 році українські військові пройдуть навчання у військових навчальних закладах 13 іноземних держав.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, відповідний наказ підписав міністр Олексій Резніков.

Документом передбачено, що в 2022 році на навчання буде направлено 167 військовослужбовців і працівників ЗСУ до 13 країн. При цьому зазначається, що відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.

За словами Резнікова, подібні програми є важливим внеском наших міжнародних партнерів у професійний розвиток наших військових на всіх рівнях управління.

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"Завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних "вишах" і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні. Наші військові матимуть можливість пройти такі навчання у Великій Британії, США, Турції, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словаччині", – повідомив Резніков.

Міністр також зазначив, що задля створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу Збройних Сил, у 2021 році розроблено та затверджено низку документів, які дозволять набути військовими фахівцями нових компетенцій.

Зокрема, йдеться про Концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони на період до 2025 року. Її реалізація дозволить створити комплексну, ефективну, економічно доцільну та обґрунтовану систему забезпечення військ професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання в мирний та воєнний час.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2021 року українські військові звання було переведено на коди військових рангів Північноатлантичного Альянсу. Це стало ще одним кроком, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів НАТО.

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