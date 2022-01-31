Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен проведуть телефонну розмову. Вона запланована на завтра, 1 лютого.
Про це пише російський ТАСС.
Видання наголошує, що очна зустріч Лаврова та Блінкена наразі не планується.
"Очна зустріч не планується. У вівторок відбудеться телефонна розмова Лаврова та Блінкена", - заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.
Раніше УНІАН повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть провести переговори на цьому тижні.
Вашингтон побачив, що Росія "зацікавлена в контактах" за дипломатичними пропозиціями США. Йдеться, зокрема, про так звані "гарантії безпеки".
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17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО.
Зокрема, Росія пропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
26 січня посол США Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь Вашингтон.
При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що публікувати свою письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля Вашингтон не стане, а також закликав цього не робити і російських дипломатів.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не стане приймати відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки".