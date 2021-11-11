Тим часом в Офісі генпрокурора заявили, що наразі відсутні підстави для обрання запобіжного заходу для нардепа.

Позафракційному народному депутату Гео Леросу повідомлено про підозру за "хуліганство у стінах парламенту". Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років за нецензурний жест, який він показав президенту України Володимиру Зеленському.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.

Між тим кореспонденту УНІАН в Офісі генпрокурора заявили, що наразі відсутні підстави для звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу для нардепа.

Сьогодні, 11 листопада, за дорученням виконувача обов'язків генерального прокурора, народному депутату було вручене письмове повідомлення про підозру за "грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України".

"Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофону. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення", - йдеться у повідомленні від ДБР.

Також там зауважили, що в цих діях депутата "чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи".

"Депутат при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена уряду", - додали в Бюро.

Депутат підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 68 тис. грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, підстави для звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу народному депутату України наразі відсутні.

Читайте такожСтало відомо ймовірне покарання для Лероса за непристойний жест Зеленському (відео)"Водночас, у разі не виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків (ст. 177 КПК України), надалі може бути вирішено питання про необхідність застосування до нього запобіжного заходу", - додали в ОГП.

З урахуванням вимог ст. 299 КПК України, це може бути особисте зобов’язання чи особиста порука, оскільки під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування інших запобіжних заходів.

Скандал з Леросом - що відомо:

4 листопада в парламенті Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест.

Виступаючи з трибуни, Лерос назвав Зеленського "зрадником". Зеленський не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою.

Мікрофон відключили, і Лерос не міг продовжувати виступ, тоді він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Читайте такожХамством на адресу президента Лерос відволікає суспільство від своєї корупції - експертСьогодні, 11 листопада, Лерос заявив, що до нього приїхали правоохоронці для вручення підозри у кримінальному провадженні. Пізніше Лерос повідомив: "Вручають підозру за середній палець у Верховній Раді України. Хочуть посадити".

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Автори: Таня Поляковська, Антоніна Доломанжи