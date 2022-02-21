Будь-які пропозиції щодо вирішення ситуації з агресією Росії погоджені з Україною, запевнив міністр оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що всі розмови між лідерами країн, які допомагають Україні, та главою Кремля Володимиром Путіним відбуваються з попереднім інформування українського президента Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав на брифінгу в Києві, коментуючи на прохання журналістів пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч лідерів США та РФ.

"Хочу сказати наступне. Всі зустрічі в Кремлі або телефонні розмови між лідерами країн, які нам допомагають, і очільником Кремля відбуваються завжди з попереднім повідомленням президента України Зеленського, нашого Міністерства закордонних справ. І після тих розмов йде повторна розповідь, про що була розмова. Тому будь-які пропозиції вони, в тому числі, погоджені з Україною", - зауважив Резніков.

Він нагадав, що під час перебування Української делегації в Мюнхені на безпековій конференції дуже чітко прозвучав "сигнал" саме від української сторони про проведення консультацій з безпеки.

"Ми вимагаємо проведення відповідного засідання, яке буде стосуватись безпеки в самій Європі. Маю надію, що ця пропозиція буд реалізована. І ця зустріч, ці консультації відбудуться не тільки за участі мирних країн, які нам допомагають, а за участі двох країн, які знаходяться в міжнародному збройному конфлікті вже 8 років – це Україна і Росія", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном з Володимиром Путіним, і вони погодили необхідність пошуку дипломатичного розв'язання ситуації навколо України.

Після переговорів з Путіним Макрон зателефонував Зеленському. Обидва лідери тримають тісний контакт впродовж останніх кількох місяців.

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