Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його країна готується до війни.
Коли журналіст незалежного білоруського видання "Зеркало" запитав у Сікорського, що він думає про заяву Лукашенка, яку той зробив, перебуваючи біля кордонів Польщі, він різко відповів:
"Хай спробує. Подивимося, хто виграє".
Що цьому передувало
Нещодавно диктатор заявив, що Білорусь готується до війни.
"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це придумав. Це дуже правильно сказано", - наголосив він.
Водночас експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара оцінив слова Лукашенка. За його словами, малоймовірним є те, що білоруський диктатор відкрито втягне свою країну у війну.
"Думаю, що оцей фюрер "бєлоруського мира" навряд чи наважиться на щось більше, ніж провокації. І буде діяти виключно в координації і за ініціативою свого старшого фюрера "руського мира" Путіна", - пояснив він.
Також таку заяву Лукашенка прокоментував і майор ЗСУ Максим Жорін. Він наголосив, що не вважає, що "завтра буде наступ з Білорусі на Київ".
"Де-факто, Білорусь давно втратила незалежність. З території цієї області Росії з перших днів запускали ракети по українських містах. Плюс Кремль завжди любив воювати "непотрібними" для Путіна людьми - від дебілів-колаборантів з ОРДЛО до бурятів. Чому б не задіяти білорусів, які в уявленні РФ є абсолютно законним "ресурсом", - зауважив Жорін.