Таку заяву білоруський диктатор зробив біля кордонів Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його країна готується до війни.

Коли журналіст незалежного білоруського видання "Зеркало" запитав у Сікорського, що він думає про заяву Лукашенка, яку той зробив, перебуваючи біля кордонів Польщі, він різко відповів:

"Хай спробує. Подивимося, хто виграє".

Що цьому передувало

Нещодавно диктатор заявив, що Білорусь готується до війни.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це придумав. Це дуже правильно сказано", - наголосив він.

Водночас експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара оцінив слова Лукашенка. За його словами, малоймовірним є те, що білоруський диктатор відкрито втягне свою країну у війну.

"Думаю, що оцей фюрер "бєлоруського мира" навряд чи наважиться на щось більше, ніж провокації. І буде діяти виключно в координації і за ініціативою свого старшого фюрера "руського мира" Путіна", - пояснив він.

Також таку заяву Лукашенка прокоментував і майор ЗСУ Максим Жорін. Він наголосив, що не вважає, що "завтра буде наступ з Білорусі на Київ".

"Де-факто, Білорусь давно втратила незалежність. З території цієї області Росії з перших днів запускали ракети по українських містах. Плюс Кремль завжди любив воювати "непотрібними" для Путіна людьми - від дебілів-колаборантів з ОРДЛО до бурятів. Чому б не задіяти білорусів, які в уявленні РФ є абсолютно законним "ресурсом", - зауважив Жорін.

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