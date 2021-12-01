За даними невизнаного лідера Білорусі, розмова про це була "не на найвищому рівні".

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія окупувала Крим у 2014 році, оскільки про це її "попросили українські військові", побоюючись розміщення на півострові військ НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

"Вони (українські військові - УНІАН) вийшли на росіян, це було не на найвищому рівні... Була розмова... вони попередили росіян, що Крим не буде російським, якщо ми не вживемо певних дій. Він не буде й українським. А чиїм? НАТОвським. Тоді НАТО було заточено на Крим. І після чергової зустрічі з росіянами... Вони запропонували, ви там своєму скажіть президенту, що питання Криму треба вирішувати. За моїми даними, президенту Росії доповіли", — заявив Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко у розмові з пропагандистом Кисельовим назвав Крим "російським" (відео)Ба більше, невизнаний лідер Білорусі запевнив, що "американці вже проектували казарми у Севастополі", але українські військові, які служили на півострові, начебто завадили їхнім планам.

Лукашенко також заявив, що президент Володимир Путін начебто "наполягав на юридичному розв'язанні проблеми".

"Крим треба рятувати. І Путін наполіг на референдумі. Тому півострів увійшов до складу Росії без жодного пострілу", - заявив Лукашенко.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Марта Гичко