Невизнаний білоруський лідер здивував одкровенням про методи свого правління.

Самопроголошений президент Білорусі та найближчий соратник Путіна Олександр Лукашенко заявив, що без диктатури в країні білоруси "ходили б голитьбою".

Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости".

Лукашенко порівняв білоруську диктатуру з демократичними Польщею, Литвою і Латвією. За його словами, ці країни нібито не мають солі, але влада не пускає їх до Білорусі.

"Ось і вся демократія! Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - заявив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає, але територію Білорусі використовує Росія для завдання ракетних ударів по Україні, ведення розвідки та дислокації військ.

У свою чергу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що те, що з Білорусі літали ракети й літаки, - це і є військова агресія проти України. При цьому Олександр Лукашенко активно веде сепаратні переговори із Заходом.

Нещодавно українська влада повідомляла, що наразі немає загрози вторгнення ворога з боку Білорусі.

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