Військові продовжують зміцнювати позиції поблизу кордону, щоб зупинити вторгнення у разі його виникнення.

На даний час немає загрози вторгнення ворога з боку Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Житомирщина має 250 км кордону із Білоруссю... Наразі ситуація на нашій ділянці спокійна... Ми не бачимо наразі загрози вторгнення з боку Білорусі", - сказав він.

За словами Бунечка, військові продовжують зміцнювати позиції поблизу кордону, щоб зупинити вторгнення у разі його виникнення.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає, але територію Білорусі використовує Росія для завдання ракетних ударів по Україні, ведення розвідки та дислокації військ.

У свою чергу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що те, що з Білорусі літали ракети й літаки, - це і є військова агресія проти України. При цьому Олександр Лукашенко активно веде сепаратні переговори із Заходом.

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