Заступник міністра охорони здоров'я запевнив, що до осені в Україні буде зовсім інша готовність системи охорони здоров’я до реагування на спалахи інфекційних хвороб та епідемії.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар та кандидат на посаду голови Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна ніколи не буде готовою до епідемій, якщо продовжить стояти в чергах за вакцинами, тому «нам потрібне власне виробництво імунобіологічних препаратів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні парламенту перед голосуванням за подання голови уряду Дениса Шмигаля щодо призначення його на посаду міністра охорони здоров’я.

Читайте такожОдна з партій у Раді заявила, що не голосуватиме за Ляшка на посаду глави МОЗ«Уже до осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров’я до реагування на спалахи інфекційних хвороб та епідемії. Будуть повністю переглянуті підходи на радіаційні та хімічні загрози», - заявив він.

За словами Ляшка, Україна ніколи не буде готовою до епідемій, якщо продовжить стояти в чергах за вакцинами, тому «нам потрібне власне виробництво імунобіологічних препаратів». «Саме це стане першим кроком до фармацевтичної незалежності України», - наголосив він.

Також, за словами Ляшка, МОЗ визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, аби інвестори розгорнути для їхнього виробництва потужності саме в Україні й пріоритетно надавали цю продукцію саме для наших громадян.

«Ще одне завдання – ліквідувати фінансовий тягар українців, які лікують хронічні хвороби і продовжують, на жаль, лікувати ліки в аптеках», - додав він.

Ляшко також запевнив, що розширення програми Доступних ліків на нові захворювання будуть уже цього року, і для цього є чіткий план. «Ми чітко повинні розуміти, які медичні послуги і ліки ми можемо досягнути, а також мати варіанти – як і за скільки покриваються послуги поза межами програми медичних гарантій. Переконаний, що саме це дасть поштовх розвитку медичного страхування України. Настав час впровадити додаткову оплату лікарням за досягнутий результат», - підкреслив він.

Звільнення Степанова

18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

19 травня комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування запропонував підтримати кандидатуру заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

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Автор: Костянтин Гончаров