Комітет з питань здоров’я нації пропонує парламенту підтримати цю кандидатуру.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав кандидатуру заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, комітет пропонує парламенту проголосувати за призначення Ляшка.

Таке рішення ухвалили 13 членів комітету, один утримався – Яна Зінкевич (фракція «Європейська солідарність»). За її словами, представники опозиції не голосують за кадрові питання.

На засіданні комітету прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що кандидатуру вносить за поданням фракції «Слуга народу», яка діє на правах коаліції. Він зазначив, що трудовий шлях Ляшка пов'язаний з роботою в медичній сфері. Шмигаль вважає, що Ляшко може «дуже ефективно управляти міністерством».

Хто такий Віктор Ляшко

Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар.

Читайте такожЛяшко пообіцяв за літо провакцинувати 5 мільйонів українців від COVID-19Народився 24 квітня 1980 року в с. Осова Дубровицького району Рівненської області. Закінчив Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця у 2003 році, а також заочну форму навчання Національної академії державного управління при Президентові України. Здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров’я.

Починав у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області, також очолював "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України", був головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні", консультантом з питань громадського здоров'я проекту USAID "Реформа ВІЛ-послуг в дії".

Експерт з питань громадського здоров'я в Реанімаційному пакеті реформ у 2014-2016 роках. З лютого 2018 року по липень 2019 року працював першим заступником генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України.

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Автор: Надя Пришляк