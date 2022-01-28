У розмові з президентом Франції глава Кремля заявив, що Москва уважно вивчить відповіді Заходу на її пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Президент Франції Еммануель Макрон у пятницю ввечері проведе розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Як повідомляє France 24, розмова Зеленського з Макроном запланована на 19:00 за паризьким часом (20:00 за Києвом).

Видання зазначає, що раніше сьогодні Макрон уже провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони понад годину спілкувалися телефоном.

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Як повідомили в прес-службі Кремля, Путін заявив Макрону, що Москва уважно вивчить відповіді Заходу на її пропозиції щодо "гарантій безпеки" і вже після цього визначиться з подальшими діями.

"У відповідях США і НАТО так і не були враховані такі принципові занепокоєння Росії, як недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури Альянсу в Європі на позиції 1997 року", - сказав Путін Макрону.

У Кремлі також повідомили, що Путін і Макрон домовилися продовжити діалог з низки питань європейської безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС Росії оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня 2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

26 січня, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки. Вашингтон у письмовій відповіді Росії щодо "гарантій безпеки" підтвердив, що двері НАТО для України залишаються відкритими.

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